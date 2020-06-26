YouTube получил жалобу из-за воров в законе Бадри Кутаисского и Альберта Рыжего

YouTube получил жалобу от частного лица на размещенное на видеохостинге видео, на котором запечатлен авторитет Бадри Когуашвили, известный в криминальных кругах, как вор в законе Бадри Кутаисский, и Али Мусейб оглы Гейдаров по кличке Альберт Рыжий. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, речь идет о видео, сделанном 23 июня в ресторане грузинской кухни на Кутузовском проспекте в Москве во время вечеринки по случаю дня рождения дочери Когуашвили. Кроме отца именинницы на видео попал и недавно освободившийся по УДО Альберт Рыжий. По мнению пользователя, направившего жалобу, публикация ролика нарушает право на конфиденциальность снятых на видео авторитетов.

25 июня сообщалось, что ведущий чеченский вор в законе 39-летний Ахмед Домбаев, известный как Ахмед Шалинский, перебрался в Москву. Авторитета привез в столицу кортеж из бронированных внедорожников и седанов представительского класса.

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