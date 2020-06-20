Арестован «смотрящий» за российским регионом криминальный авторитет Касьян

В Твери арестован 59-летний местный житель, которого подозревают в организации и координации преступности в регионе. Об этом в субботу, 20 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета России (СКР) Валерия Павлова.

По данным следствия, в сентябре 2019 года криминальные авторитеты, носящие титул воров в законе, назначили подозреваемого «смотрящим» за Тверской областью. Его решения и указания стали обязательными к исполнению для местного криминалитета. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о ранее судимом Алексее Касьяненко, известным в криминальных кругах как Касьян.

Авторитет занимался организацией и распределением так называемого фонда взаимопомощи преступного сообщества. Он хранил и пополнял преступную кассу (общак), занимался пропагандой уголовно-воровских традиций и норм поведения в исправительных учреждениях Тверской области.

Также Касьян выполнял роль верховного судьи криминального мира области, контролируя исполнение воровских законов и карая нарушителей, для чего назначал на высокие должности осужденных, строго соблюдавших преступную идеологию в разрешении споров между гражданскими лицами и представителями уголовной среды.

Незаконную деятельность Касьяна документировали сразу несколько силовых ведомств, включая ФСИН, региональные управления МВД и ФСБ. Сразу после задержания в ходе обыска в его жилище обнаружены и изъяты предметы, исключенные из гражданского оборота.

СКР возбудил уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Расследование уголовного дела продолжается.

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