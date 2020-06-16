Суд оценит воровское влияние оскандалившегося Артура Молодого на зоне

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении вора в законе, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и дезорганизации деятельности исправительной колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления СКР по Тверской области.

Речь идет об Артуре Молодом, который оскандалился после коронации из-за подделки подписи главного вора в законе Азербайджана в воровском послании. Он пытался устанавливать криминальные традиции на зоне, уточняет издание «ПраймКрайм». Суду предстоит оценить его воровское влияние на осужденных, материалы дела переданы для рассмотрения по существу.

По данным следствия, не позднее декабря 2016 года обвиняемый был признан вором в законе. В 2018 году он был направлен для отбытия наказания в исправительную колонию (ИК-6) в Тверской области. Там мужчина совершил 789 нарушений правил содержания, за что его помещали в карцер и штрафной изолятор.

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В октябре 2019 года вор в законе напал на сотрудников ИК-6, ударил их, желая повысить свой криминальный авторитет среди осужденных. Во время отбытия наказания обвиняемый сообщал сотрудникам и осужденным о наличии у него криминального статуса вора в законе, требуя подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Артур Молодой (Артур Атабекян) был осужден к семи годам лишения свободы за то, что в марте 2017 года вместе с приятелями избил жителя Ростова-на-Дону, пропагандируя воровские идеи. Потерпевший получил тяжелые травмы, которые квалифицировались как тяжкий вред здоровью.

19 августа 2019 года сообщалось о скандале в криминальном мире из-за Артура Молодого. Главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов, известный в криминальных кругах как Гули, выразил свое возмущение по поводу подделки его подписи под воровским «прогоном» (посланием). В нем авторитеты из Кутаисского воровского клана призывали арестантов в местах лишения свободы относиться к новому вору в законе Атабекяну «подобающим образом».

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