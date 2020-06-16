На инспектора «Матросской тишины» завели дело после драки заключенных

В отношении инспектора СИЗО «Матросская тишина», из-за превышения полномочий которого в изоляторе произошла драка, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом во вторник, 16 июня, сообщает РИА Новости.

Проверка, проведенная прокуратурой, установила, что инспектор отдела режима и надзора поместил в один прогулочный двор заключенных, которые содержались в разных камерах, и ушел, оставив их без надзора. Его действия расценили как злоупотребление должностными полномочиями и халатность, которые привели к драке между заключенными. Один из осужденных был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Материалы проверки были направлены в следственные органы, где и возбудили уголовное дело.

Ранее источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнял, что драка произошла между 44-летним киллером Петром Турлаевым, известным как Петруха, и 27-летним заключенным Ибрагимом Дудаевым. По данным собеседника «Ленты.ру», инцидент произошел неслучайно. Сотрудник СИЗО умышленно нарушил режим, чтобы физически крепкий боец мог отомстить Петрухе, осужденному за убийство нескольких человек, в том числе воров в законе.

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