Главарям из банды самого опасного преступника России дали пожизненное

Московский окружной военный суд огласил приговор участникам банды Николая Емельянова, известного как Емеля, и входящего в десятку самых разыскиваемых преступников России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты» из зала суда.

Главный фигурант дела — первый заместитель Емели в организованном преступном сообществе Геннадий Баронов получил 23 года лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей, другой заместитель главаря Андрей Гуров — 18 лет со штрафом 300 тысяч рублей.

Один из штатных киллеров банды Сергей Новгородов приговорен к пожизненному сроку со штрафом в 600 тысяч рублей. Его напарники Петр Турлаев и Игорь Семенов получили 24 года и 19 лет плюс штраф в 300 тысяч рублей соответственно.

Их сообщник при расстрелах Олег Терешин осужден на 18 лет и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Лидеру группировки, входившей в банду Емели, Игорю Галанцеву по прозвищу Гэлл суд дал максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он также должен выплатить штраф в один миллион рублей.

12 июля коллегия присяжных признала членов ОПГ виновными в серии заказных убийств и не заслуживающими снисхождения.

По данным следствия, ОПГ устранила двух воров в законе и несколько авторитетов преступного мира, которые мешали Емеле.

Их подозревают в 60 убийствах в Брянской, Смоленской и Калужской областях.

В 2014 году фигурантов дела присяжные оправдали, несмотря на то, что выжившие жертвы опознали в них своих убийц. Верховный суд отменил оправдательный приговор, выяснив, что присяжные получали угрозы, а одна из них была избита, когда возвращалась домой, сообщил «Ленте.ру» подполковник юстиции Дмитрий Рыженко, руководитель одного из отделов управления Следственного комитета России по Калужской области.

В суды направлены еще восемь уголовных дел в отношении участников ОПГ Емельянова, продолжается расследование других преступлений.

Николай Емельянов скрылся в 2009 году. Он входит в десятку самых опасных преступников России. За информацию о его местонахождении МВД обещает один миллиона рублей. Розыск Емели активно продолжается, сообщил «Ленте.ру» полковник полиции Евгений Кузин, заместитель начальника управления МВД по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс. «У него есть только один шанс избежать пожизненного — добровольно сдаться правоохранительным органам», — заявил он.

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