Российские арестанты попытались устроить провокацию в СИЗО

Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию, которую пытались устроить арестанты в следственном изоляторе №2 в Наримановском районе Астраханской области. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, вновь прибывшие заключенные пытались пронести на территорию СИЗО запрещенные предметы и вещества. Сотрудники изолятора изъяли их при досмотре, однако в ответ подследственные начали высказывать недовольство режимом содержания и подожгли простыни в качестве протеста.

«Неудавшаяся провокация дальнейшего развития не получила», — подчеркнули в пресс-службе.

Там также уточнили, что появившаяся ранее в соцсетях информация о том, что сотрудники СИЗО избили заключенных и не оказывают им медицинскую помощь, а родственники потерпевших проводят акции протеста у стен учреждения, не соответствует действительности. «Фактов избиения сотрудниками подозреваемых, обвиняемых и осужденных не выявлено», — заявили в пресс-службе, добавив, что изолятор работает в штатном режиме.

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