Российский заключенный оценил перевозку в автозаке на 15 миллионов рублей

Бывший чиновник Павел Марущак, осужденный по делу о коррупции в администрации Республики Коми, потребовал компенсацию морального вреда, полученного им в результате перевозки в автозаках с пыточными условиями. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Фигурант дела подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре, в котором говорится, что он провел четыре года в СИЗО. За этот период Марущака возили к следователям и в суды около 200 раз в автозаках, где ему пришлось провести в пыточных условиях примерно 1,6 тысячи часов. Заявитель указывает, что служебный транспорт не приспособлен для перевозки инвалидов на протезах. Помимо этого, в автозаках отсутствует вентиляция, несмотря на большое количество перевозимых заключенных.

Марущак указывает на решение по делу «Томов и другие против России», в котором Европейский суд по правам человека признал системной проблему бесчеловечных условий транспортировки заключенных в России. В этом документе россиянке присудили 1,5 тысячи евро в качестве компенсации за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут.

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Марущак оценил свое время, проведенное в автозаках, на 15 миллионов рублей, но потребовал всего 2 миллиона 250 тысяч рублей, исходя из того, что в российской судебной практике не принято выплачивать многомиллионные компенсации.

Марущак, работавший начальником управления информации администрации Коми, стал фигурантом уголовного дела главы республики Вячеслава Гайзера. В июне 2019 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор, в соответствии с которым 14 фигурантов получили от 3 лет условно до 11 лет колонии за коррупцию. На максимальное наказание был осужден сам Гайзер.

Марущак получил пять лет и восемь месяцев заключения, но он почти сразу же вышел на свободу, так как ему зачли время, проведенное в СИЗО из расчета один день за полтора в колонии.

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