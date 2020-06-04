Арестант избил убивавшего воров в законе киллера на прогулке в московском СИЗО

В следственном изоляторе «Матросская Тишина» из-за преступного злоупотребления полномочиями сотрудником отдела режима жестоко избит осужденный за серию убийств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
«Было установлено, что инспектор отдела режима и надзора поместил в один прогулочный двор заключенных, которые содержались в разных камерах, и ушел, оставив их без надзора. Его действия расценили как злоупотребление должностными полномочиями и халатность, которые привели к конфликту между заключенными и способствовали совершению тяжкого преступления в отношении одного из осужденных», — рассказала Нефедова «Ленте.ру».
Результаты проверки направлены в Следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, драка произошла между 44-летним киллером Петром Турлаевым, известным как Петруха, и 27-летним заключенным Ибрагимом Дудаевым. По данным собеседника «Ленты.ру», инцидент произошел не случайно. Сотрудник СИЗО умышленно нарушили режим, чтобы физически крепкий боец мог отомстить Петрухе, осужденному за убийство нескольких человек, в том числе — воров в законе.
Турлаева госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Он находится в коме.