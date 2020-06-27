На «смотрящего» за российским городом Валерика завели уголовное дело

В Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского авторитета, «смотрящего» за регионом от воров в законе. Об этом «Ленте.ру» сообщила Наталья Летенкова, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Преступный авторитет занимался распространением и сохранением преступной идеологии и традиций, а также вмешивался в различные правоотношения с целью извлечения выгоды, как для преступной среды региона так и для себя лично. Ранее он был задержан сотрудниками полиции по статье "вымогательство"», — рассказала Летенкова.

По данным следствия, подозреваемый на протяжении длительного времени занимает высокое положение в преступной иерархии Вологды и Вологодской области. В 2014 году он получил пост «смотрящего» за городом, который позволил ему руководить всеми лицами уголовно-преступной среды региона.

По словам источника в правоохранительных органах, речь идет о Валерии Глебове, ранее неоднократно судимом местном жителе, известного в криминальных кругах как Валерик. По словам собеседника «Ленты.ру», он был задержан вместе с вором в законе Нодаром Джинчвелашвили (Шошия) еще в сентябре 2019 года. Сейчас собрано достаточно доказательств, чтобы привлечь его и по воровской статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Следователями выполняется комплекс необходимых действий по закреплению доказательной базы.

20 июня сообщалось, что в Твери арестован 59-летний ранее судимый местный житель Алексей Касьяненко, известный в криминальных кругах, как «смотрящий» Касьян, которого подозревают в организации и координации преступности в регионе.

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