Жириновский предложил забирать более половины дохода у российских миллиардеров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы и забирать часть доходов у богатых граждан, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Такой налог надо было ввести еще при [первом президенте России Борисе] Ельцине, когда банкиры возвращались из Кремля и смеялись над народом», — отметил Жириновский.

По его мнению, миллиардеры должны отдавать стране более половины от своих доходов. Лидер ЛДПР добавил, что такая система давно работает в США и Европе.

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В июне президент России Владимир Путин поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для состоятельных плательщиков с нынешних 13 процентов до 15. Повышенная ставка будет применяться только к сумме дохода, превышающей пять миллионов рублей в год. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года, полученные деньги планируется направить на помощь тяжелобольным детям.

В феврале глава аналитического управления ФНС России Валерий Засько говорил о бессмысленности увеличения налога для богатых, потому что эта мера принесет не более десятков миллиардов рублей дополнительных доходов.

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