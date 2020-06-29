Йоркширский терьер справился с полутораметровым аллигатором

В американском городе Уинтер-Гарден, штат Флорида, йоркширскому терьеру по кличке Зои удалось справиться с полутораметровым аллигатором. Об этом сообщает WFTV.

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Нападение произошло, когда хозяин собаки, 12-летний Томас Гордон (Thomas Gordon), вывел ее во двор на прогулку. На глазах мальчика рептилия схватила йоркширского терьера и потащила в пруд. Томас тут же побежал домой и позвал на помощь отца.

«Секунд через десять мы возвращаемся, и оказывается, что Зои уже вырвалась из хватки аллигатора», — рассказывает он. Собака выбралась на берег с незначительными ранами. Позднее специалист по отлову аллигаторов поймал в пруду хищника длиной 1,5 метра.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В мае у аллигаторов начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

В 2019 году сообщалось, что житель американского города Нокомис, штат Флорида, вытащил свою собаку из пасти аллигатора. Не раздумывая, он прыгнул в канал за рептилией, разжал ее челюсти и освободил пса.

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