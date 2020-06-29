Российским выпускникам предрекли сложности в поиске работы из-за пандемии

Российским выпускникам 2020 года будет сложно найти работу из-за высокой конкуренции на рынке труда, возникшей на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс» в понедельник, 29 июня.

«Надо нам подумать, чем мы должны помочь молодым ребятам, чтобы они смогли самореализоваться и успешно применить полученные ими знания», — отметил глава правительства.

Мишустин также подчеркнул, что выпускникам непросто трудоустроиться в России и в обычное время, поскольку работодатели больше ценят опыт, чем диплом.

Ранее в ходе совместного опроса компании ЭФКО и некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» выяснилось, что 94 процента российских выпускников собираются строить карьеру в России, 59 процентов хотят работать только на родине. 35 процентов намерены смотреть по обстоятельствам после получения необходимого опыта в России. Лишь шесть процентов респондентов с самого начала собираются работать за рубежом. Также 55 процентов опрошенных студентов заявили, что хотят работать дистанционно, но с возможностью время от времени приезжать в офис, еще пять процентов предпочитают только удаленку. 40 процентов хотели бы работать в офисе.

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