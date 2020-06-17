Раскрыты подробности проведения онлайн-выпускного в российских школах

Всероссийское мероприятие «Выпускной вечер», в финальную часть которого войдет ежегодный фестиваль «Алые паруса», пройдет в этом году в онлайн-формате, трансляция состоится на платформе «Мэйл.ру» и в социальной сети «ВКонтакте». Подробности проведения онлайн-выпускного в период пандемии раскрыл первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко, передает ТАСС в среду, 17 июня.

По его словам, в 12 часов по московскому времени будет дан старт Общероссийскому выпускному вечеру, который продлится до конца дня.

«[Есть] 15 регионов, которые определили очно-заочный формат проведения, когда в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, в части — в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию. И 57 регионов, которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме», — добавил Глушко.

Мероприятие завершится фестивалем «Алые паруса», которые традиционно проходит в Санкт-Петербурге.

9 июня Кравцов заявил, что выпускные вечера в российских школах могут пройти в привычном, традиционном формате, но их рекомендуется отложить до завершения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в 2020 году сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавируса нового типа на территории России. Из-за эпидемии российские вузы, колледжи и школы временно перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ будет проводиться очно, поскольку пока система технологически не готова к удаленному формату. По словам президента Владимира Путина, в этом году экзамен начнется 29 июня.

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