Выпускные в российских школах рекомендовали отложить

Выпускные вечера в российских школах могут пройти в привычном, традиционном формате, но их проведение рекомендуется отложить до завершения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«27 июня состоится всероссийский онлайн-выпускной для учащихся 11-х классов. Но мы рекомендуем после завершения ЕГЭ уже провести выпускные [вечера], с Роспотребнадзором мы говорили, это выпускные традиционные [вечера] после ЕГЭ», — сказал Кравцов, подчеркнув, что возможность проведения очных выпускных будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе.

Ранее в Минпросвещения заявили, что «очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора».

27 июня выпускной в российских школах пройдет в онлайн-режиме. При этом очные мероприятия могут пройти в тех регионах, которые к этому дню будут находиться на третьем этапе снятия ограничений. В этот день пройдет всероссийское мероприятие «Выпускной вечер», в финальную часть которого войдет фестиваль «Алые паруса».

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