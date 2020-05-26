Российским школьникам захотели разрешить очные выпускные

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школьникам провести очные выпускные в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме к министру просвещения Сергею Кравцову депутат предлагает рассмотреть вопрос о проведении очных выпускных в более поздние сроки, когда эпидемиологическая ситуация позволит проводить массовые мероприятия. По словам Зайцева, об этом его попросили сами учащиеся школ.

Подчеркивается, что очные мероприятия в данном случае должны быть проведены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. При этом во время рассмотрения вопроса стоит учесть миграцию выпускников в связи с поступлением в вузы, добавил депутат.

В этом году из-за пандемии коронавируса последний звонок в российских школах прошел в онлайн-формате. Всего 11 класс заканчивают почти 692 тысячи российских школьников. При этом в Минпросвещения заявили, что рассчитывают провести выпускные в школах в очном формате. Выпускные в вузах пройдут онлайн 4 июля.

Кроме того, в России перенесли Единый госэкзамен (ЕГЭ). Как объявил президент Владимир Путин, вместо 8 июня экзамены начнутся 29-го.

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