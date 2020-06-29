Эскадрильи «морских охотников» займутся патрулированием Арктики

Эскадрильи модернизированных вертолетов Ка-29, которых называют «морскими охотниками», будут патрулировать воздушное пространство российской Арктики, сообщают «Известия».

Эти транспортно-боевые машины уже используются пилотами Тихоокеанского флота на базе под Петропавловском-Камчатским. В 2020 году Ка-29 начнут готовить к Заполярью, в 2021-м вертолетчики Северного флота сядут за их штурвалы. Вертолеты дислоцируют недалеко от города Североморск на Кольском полуострове.

Источники издания в Минобороны отметили, что принципиальное решение об использовании этих вертолетов уже принято. Они будут применяться для снабжения военных баз, транспортировки военных, патрулирования арктических территорий, может участвовать в противодиверсионных и спасательных операциях.

Ранее боевая мощь Северного флота была увеличена за счет двух эскадрилий перехватчиков МиГ-31, развернутых на аэродроме Мончегорск в Мурманской области. Военные летчики флота на дальних противолодочных самолетах и МиГ-31 выполняют регулярное воздушное патрулирование Арктической зоны. На Крайнем Севере планируется использование дронов для исследований, защиты российских кораблей в регионе и круглосуточной охраны периметров.

Ка-29 серийно выпускали в 1980-х годах, но они до сих пор не устарели. Они универсальны, могут действовать с суши и с борта корабля, имеют мощное вооружение, способны взять на борт несколько тонн груза. Последние годы реализуется программа по ремонту и обновлению находившихся 25 лет в простое машин. Они получили современное вооружение и радиоэлектронное оборудование.

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