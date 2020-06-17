Появилось видео патрулирования российскими ракетоносцами вод Тихого океана

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в течение 11 часов патрулировали нейтральные воды северной части Тихого океана, а также Чукотского, Берингова и Охотского морей. Видео опубликовано на YouTube-канале Министерства обороны.
Подчеркивается, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства. Авиация страны регулярно облетает Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, Балтийское и Черное моря.
Минобороны сообщило, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.
15 июня Россия подняла свои истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Нарушений государственной границы не было.