Истребители США сопроводили российские самолеты неподалеку от границы

Истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС неподалеку от границы двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Плановый полет российских самолетов длился 11 часов. Он проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также над северной частью Тихого океана. В оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами. Авиация страны регулярно облетает Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, Балтийское и Черное моря.

15 июня Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Нарушения государственной границы не зафиксировано.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru