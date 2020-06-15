Американский F-15 упал в Северное море

Американский истребитель F-15C Eagle упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Крушение произошло во время тренировочного полета у мыса Фламборо-Хед в графстве Йоркшир. Причины катастрофы и судьба единственного пилота пока неизвестны.

В мае сообщалось, что истребитель пятого поколения F-22 Raptor разбился в штате Флорида в 20 километрах от основной части авиабазы Эглин ВВС США. Во время полета он выполнял рутинную учебную задачу.

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