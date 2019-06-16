В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C

Американские F-15C Eagle, которые составляют половину всех истребителей, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил США, не смогут противостоять российским истребителям пятого поколения Су-57 без серьезной модернизации. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Как отмечается в статье, в настоящее время Су-57 превосходит многие мировые истребители и по маневренности, и по вооружению. При этом F-15C, чтобы иметь возможность противостоять российскому самолету, понадобится серьезная модернизация и оснащение новым вооружением.

В частности, пишет The National Interest, теоретически американский истребитель может получить модуль Legion, который уже разрабатывается компанией Lockheed Martin. Благодаря ему F-15C смог бы обнаружить самолеты, созданные с использованием стелс-технологий, в том числе и Су-57, и нанести удар.

«Однако Су-57 выживут после первоначального залпа, и F-15C будут в невыгодном положении по сравнению с необычайно маневренными российскими истребителями», — уточняет издание. В таком случае выживание американского истребителя будет полностью зависеть от профессионализма пилотов.

В марте сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57 уступает американскому F-35 Lightning II в малозаметности, но превосходит его в дальности полета, скорости и маневренности.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также различные бомбы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!