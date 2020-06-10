США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

Американские истребители F-22 Raptor присоединялись на отдельных участках маршрута. Стратегические ракетоносцы Ту-95 Дальней авиации Воздушно-космических сил России провели полет над нейтральными водами Тихого океана, Берингова, Чукотского и Охотского морей. Он длился 11 часов.

В Минобороны подчеркнули, что авиация регулярно совершает полеты в соответствии с международными правилами. Они проходят над Тихим океаном, Черным и Балтийским морями и Северной Атлантикой.

20 апреля сообщалось, что российский истребитель Cу-35 перехватил американский самолет-разведчик, который направлялся в сторону военных объектов в Сирии. После сближения летчик смог идентифицировать бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США. Американского разведчика взяли на сопровождение, но тот в скором времени перенаправил самолет в другую сторону от военных объектов России.

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