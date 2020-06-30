Миллионы россиян узнали о трудностях врачей в эпоху пандемии

Миллионы людей в России узнали о трудностях, с которыми пришлось столкнуться врачам в эпоху пандемии коронавируса. Проект «Дети врачей», герои которого рассказывают о разлуке с родными из-за COVID-19, собрал более 13 миллионов просмотров. Об этом говорится в сообщении Института развития интернета (АНО «ИРИ»), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам генерального директора АНО «ИРИ» Антона Ключкина, показатель по просмотрам серии роликов о детях и семьях медицинских работников, отправленных в «красную зону», оказался выше заявленного более чем в десять раз. Изначально авторы проекта рассчитывали на 1,2 миллиона просмотров, однако за два месяца проект собрал около 13,5 миллиона просмотров на YouTube, «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».

«Мы рады, что нам представилась возможность поддержать этот важный с социальной точки зрения проект. Он был очень тепло встречен аудиторией и в разы превзошел ожидания его создателей», — подчеркнул Ключкин.

Как отметил продюсер проекта Дмитрий Лунев, авторы роликов хотели показать, как непросто в эпоху пандемии приходится врачам и их семьям. «Посыл фильма — придерживайтесь определенных правил, и таких историй и жертв будет меньше», — сказал он, подчеркнув, что съемки проходили в самый пик пандемии.

«То, что нас посмотрело тринадцать с половиной миллионов, — это блестящая цифра и удача, значит, мы сделали что-то хорошее и помогли людям узнать, в какой ситуации находились наши герои», — заключил Лунев.

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