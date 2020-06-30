Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,3 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 9320, за последние сутки зафиксировано 154 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 30 июня.

9320 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 30 июня

За последние сутки в России выявлено 6693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусных был подтвержден у 647 849 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июня превысило 10,2 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 160 тысяч. За весь период пандемии скончались 504 936 инфицированных, 5,2 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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