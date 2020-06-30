Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке

На сайт Общественной палаты (ОП) России совершена хакерская атака. Как сообщает ТАСС, DDos-атаке также подвергся сайт проекта фейкам.нет.

На данный момент порталы работают с перебоями.

Руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич уточнил, что атака началась после окончания приема голосов онлайн-избирателей. «Это очень похоже на возмездие тех, кому члены палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования», — сказал он.

По его мнению, нападение связано с активной деятельностью ОП РФ по разоблачению фейков о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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