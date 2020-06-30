Пилот назвал лучшее место в самолете для боящихся летать пассажиров

Пилот частной авиакомпании назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности. Об этом пишет Daily Express.

Так, по словам летчика Джонни Ноулсона (Jonny Knowlson), места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровне крыла авиалайнера.

«Находясь ближе к центру самолета, вы будете ощущать его плавное движение, даже если в этот момент на него будут воздействовать подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и многое другое, — заверил пилот.

Ранее в июне другой сотрудник авиационной отрасли отметил, что меньше всего турбулентность ощущается, когда пассажир выбирает кресло в передней части самолета. С таким заявлением выступил бывший бортпроводник EasyJet по имени Мэтт. Кроме того, он предложил нервничающим туристам садиться возле иллюминатора, поскольку вид за окном поможет им отвлечься.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!