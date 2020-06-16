Член экипажа назвал лучшее место в самолете для нервных пассажиров

Член экипажа рассказал, какое место в самолете лучше выбирать нервным пассажирам, чтобы не бояться турбулентности. Его слова приводит Daily Express.

Так, по заверениям бывшего бортпроводника EasyJet по имени Мэтт, меньше всего турбулентность ощущается в передней части самолета. «Если же вам нравится чувствовать тряску, то садитесь в хвостовую часть», — добавил он.

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Кроме того, бортпроводник считает, что место у иллюминатора также помогает расслабиться беспокойным туристам, поскольку их умиротворяет вид из окна.

Кроме того, отметил Мэтт, нервные путешественники могут расположиться в креслах на уровне крыла самолета, так как в этой части лайнера турбулентность также чувствуется меньше.

В январе пилот пассажирского самолета Патрик Смит рассказал о турбулентности и развеял один из наиболее распространенных страхов туристов в авиапутешествиях. По его словам, пассажирам не следует беспокоиться о тряске во время полета, так как конструкция воздушных судов позволяет выдержать нагрузки.

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