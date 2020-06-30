Описана новая система «шведский стол» после пандемии коронавируса

Популярную среди туристов систему «шведский стол» ожидают серьезные изменения в связи с новыми требованиями безопасности на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказали представители гостиничной отрасли, пишет Mirror.

Так, речь идет о необходимости соответствовать обновленным санитарно-гигиеническим нормам, чтобы избежать возможного распространения инфекции.

В частности, в организации процесса предоставления сервиса особую роль будет играть социальное дистанцирование — предполагается, что клиентам придется стоять в очередях на расстоянии полутора-двух метров друг от друга, чтобы наполнить тарелку.

Вдобавок передвижение гостей по залу ограничат четким маршрутом, от которого нельзя будет отклоняться, а подавать заранее приготовленные и разделенные на порции блюда будут повара в специальных костюмах и средствах индивидуальной защиты.

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Кроме того, в помещениях, где будет происходить обслуживание по системе «шведский стол», установят многочисленные защитные панели и изымут из общего пользования некоторые привычные предметы — к примеру, емкости с соусами, приправами и пищевыми добавками.

27 апреля сообщалось, что министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой предсказал исчезновение шведских столов и любых других открытых буфетов в отелях после пандемии коронавируса. Он заявлял, что постояльцев будут обслуживать по комплексному меню и стандартам, более похожим на сервис «а-ля-карт», в то время как самообслуживание гостей останется в прошлом.

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