Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у его клиента. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам юриста, актер очень сильно переживает из-за курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием. «Ефремов намного больше переживает за Захарова, чем его родня», — заявил Пашаев.

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Он добавил, что артист строго соблюдает условия домашнего ареста. Из-за этого он даже отказался посещать могилу матери Аллы Покровской 25 июня — в день годовщины ее смерти.

Ранее дочь Ефремова Анна Мария рассказала о состоянии артиста после смертельного ДТП с его участием. «С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил», — написала она в Instagram.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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