Назван срок подведения итогов электронного голосования по Конституции

Подведение итогов дистанционного электронного голосования начнется в 20:00 мск первого июля. Об этом заявил председатель ТИК дистанционного электронного голосования Юрий Павлов, передает РИА Новости.

«Завтра мы произведем сборку ключа расшифрования, который разделен на пять частей, им владеют пять человек, и увидим, каковы итоги электронного голосования», — сказал он.

В свою очередь, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал, что расшифровка на тестовом голосовании 90 тысяч голосов заняла семь минут. «Завтра будет интересный сюжет, когда мы запустим расшифровку миллиона голосов. Посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион», — отметил он.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области. В итоге явка составила 93,02 процента.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжится 1 июля.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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