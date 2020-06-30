Сестра Кардашьян отпраздновала день рождения в прозрачном мини-платье

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлоя попозировала в откровенном образе и удивила подписчиков. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость запечатлена в прозрачном сетчатом мини-платье по фигуре, которое надела поверх бежевого комплекта нижнего белья, и туфлях на каблуках. Известно, что блестящий наряд бренда Yousef Al Jasmi был сделан на заказ специально ко дню рождения участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

«Гламурный день рождения. Завтра я поделюсь фото с празднования. Кстати, не думала что скажу это, но мне очень нравятся мои каштановые волосы. Мое сердце все еще принадлежит блонду, но нынешний цвет дарит мне особенное чувство», — подписала она пост, набравший 3,5 миллиона лайков.

Материалы по теме «Мы же так старались» Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?

Фанаты восхитились внешним видом Кардашьян. «Ты выглядишь просто восхитительно, Хлои!», «Боже, этот цвет на тебе выглядит потрясающе! С днем рождения!», «Очень красиво», «Чертовски горячо!» — комментировали они.

Ранее американская супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улицам в прозрачном наряде и удивила поклонников. Папарацци сфотографировали 29-летнюю знаменитость в наряде собственного бренда Inamorata Woman, через который просвечивался черный комплект нижнего белья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



