Военная контрразведка задержала чиновников Минобороны по делу о создании ОПГ

В Санкт-Петербурге оперативники военной контрразведки и экономической полиции задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны России по делу о создании ОПГ. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в городе прошли десятки обысков, в том числе в офисах двух строительных компаний, являющихся застройщиками на объектах Минобороны города и в главном офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора ведомства. В управление Следственного комитета по Западному военному округу доставлены высокопоставленные военные из руководства отдела.

В компетенцию отдела входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская и Вологодская области, а также Республика Карелия.

19 февраля сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор заместителю начальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающему за приемку изделий и аппаратуры для подразделений Воздушно-космических сил и космической промышленности, майору Александру Кузьмину за получение взятки в 200 тысяч рублей.

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