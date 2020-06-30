Две российские больницы отказались от напоровшегося на штырь глазом ребенка

Две больницы в Ленинградской области отказали в помощи повредившему глаз ребенку — он упал с велосипеда и напоролся глазом на металлический штырь. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сначала мать ребенка обратилась в больницу в поселке Первомайское, но она оказалась закрыта. В медучреждении Зеленогорска пострадавшему также не была оказана медицинская помощь. В результате ребенка госпитализировали в Петербурге.

Как сообщили ТАСС в правительстве Ленинградской области, сейчас эта ситуация излучается. Отмечается, что клиника в Первомайском принимает только пациентов с коронавирусом, поэтому там не ведут прием даже в экстренных случаях.

24 мая жительница Мурманска пожаловалась на врачей травмпункта, которые отказали ей в медпомощи и обвинили ее в пьянстве. Россиянка обратилась к медикам ночью из-за сильной боли в ноге, которую ей должны были оперировать.

Ранее москвичу с коронавирусом отказали в помощи врачей из-за прописки в новостройке.

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