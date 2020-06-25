Полицейские отказались приехать на вызов и допустили убийство москвички

В Москве полицейские отказались приехать на вызов просившей о помощи женщины и допустили ее убийство. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Telegram-канал «112»

По данным канала, в отдел полиции по району Лианозово позвонила москвичка, которая сообщила об экстренной ситуации в ее квартире. Однако дежурный Михаил Брухов решил не направлять по указанному женщиной адресу наряд, и супруг потерпевшей по фамилии Крамарев забил ее до смерти. В итоге сотрудникам ОМВД по району Лианозово пришлось выехать на адрес после сообщения об убийстве.

Очевидцы сообщали, что в квартире были слышны крики, грохот и угрозы убийством. Выяснилось, что ранее полицейские несколько раз выезжали по данному адресу, и один раз Крамарев даже был задержан для воспитательной беседы. Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении дежурного Брухова уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

5 июня сообщалось, что в Набережных Челнах суд оштрафовал на 50 тысяч рублей участкового, из-за халатности которого над российской школьницей дважды надругались.

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