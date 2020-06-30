Подполковник МВД стал подрабатывать на сутенерстве и попался ФСБ

В Ростовской области оперативники ФСБ задержали подполковника МВД, который попался на сутенерстве. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает «Комсомольская правда».

Полицейский обеспечивал защиту сотрудницам одного из городских салонов эротического релакса. Подработка приносила ему ежемесячную прибавку к жалованию в размере 100 тысяч рублей. Задержанный являлся сотрудником оперативно-разыскной части управления собственной безопасности донского главка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В феврале этого года сообщалось, что бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку.

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