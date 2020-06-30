Первому шельфовому проекту в России «Сахалин-1» исполнилось 25 лет

Накопленная добыча нефти и конденсата превысила за 25 лет существования проекта «Сахалин-1» 125 миллионов тонн. Потребителям на Дальнем Востоке было отправлено более 28 миллиардов кубических метров природного газа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубических метров природного газа. Реализация проекта «Сахалин-1» обеспечивает сбалансированные поступления в бюджет Российской Федерации. На сегодняшний момент они составляют более 1,2 триллиона рублей, в том числе в Сахалинскую область — свыше 500 миллиардов рублей.

Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-1» между правительством Российской Федерации, администрацией Сахалинской области и международным консорциумом, в который вошли «Роснефть», американская ExxonMobil, индийская ONGC Videsh Ltd. и японская SODECO было подписано ровно 25 лет назад.

«Сахалин-1» — один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями, пример применения передовых технологий для освоения запасов углеводородов в субарктических условиях, отметили в пресс-службе «Роснефти». Кроме того, «Сахалин-1» — проект технологических рекордов. Так, 9 из 10 самых протяженных скважин в мире пробурено именно на этом месторождениях. Текущий мировой рекорд — скважина, пробуренная с платформы «Орлан», имеет протяженность 15 тысяч метров и отклонение от вертикали 14 129 метров. Другой рекордсмен — верхняя часть платформы «Беркут» весом около 42 тысяч тонн — это самое тяжелое в мире верхнее строение, когда-либо установленное методом надвига в открытом море. А общий вес платформы «Беркут» превышает 200 тысяч тонн.

Нефть с месторождений проекта направляется на береговой комплекс подготовки Чайво на острове Сахалин, а затем перекачивается по трубопроводу на выносной терминал Де Кастри и танкерным флотом отгружается потребителям. За время проекта отгружено свыше 1200 танкеров нефти высококлассной марки «Сокол».