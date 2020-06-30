В природном парке Якутии впервые заметили краснокнижного сокола-сапсана

В природном парке «Синяя» в Якутии заметили краснокнижного сокола-сапсана. Об этом сообщается на сайте министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

В ведомстве рассказали журналистам, что такая птица замечена на территории парка впервые, пишет ТАСС.

Отмечается, специалистка Горной инспекции государственного экологического надзора Сардана Кривошапкина смогла заснять сокола на видео. Вероятнее всего, его привлекли «обнаженные скалы природного парка» и много корма в виде птиц среднего размера.

19 июня стало известно, что в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае построили убежища для привлечения сов на гнездование. Пернатым хищникам нужны искусственные гнездования, потому что они не строят себе убежища самостоятельно, а занимают уже существующие ниши. Из-за изменений природной среды им не хватает мест.

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