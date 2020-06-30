Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом

Telegram-канал Mash раскрыл содержание записки, которую президент России Владимир Путин передал ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.

Оказалось, что записка предназначалась сопровождавшей ветерана девушке Екатерине, которая «мечтала получить буквы Путина». Она сказала об этом Черных, тот передал просьбу Путину. Позднее девушка показала журналистам бумажку, на которой Путин написал «Екатерине Сергеевне, с уважением», расписался и поставил дату.

На случай также обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости, которые отметили, что обычно записки передают самому Путину.

30 июня Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Мемориальный комплекс представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, музейно-выставочный павильон с мультимедийным оборудованием и 55-метровую аллею со стенами, на которых высечены фамилии 17 660 человек, павших в Ржевской битве, чья гибель документально подтверждена.

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