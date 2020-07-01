Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,5 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 9536, за последние сутки зафиксировано 216 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 1 июля.

За последние сутки в России выявлено 6556 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 654 405 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июля превысило 10,4 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 170 тысяч. За весь период пандемии скончались 510 632 инфицированных, 5,3 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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