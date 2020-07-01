В России оценили вероятность возобновления работы по интеграции с Белоруссией

Россия и Белоруссия могут возобновить работу по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства в текущем году. Так вероятность возвращения к этому процессу оценил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

Мезенцев уточнил, что этот вопрос может быть вынесен на очередное заседание Совета министров Союзного государства, которое «пройдет, безусловно, в этом году». При этом важно, чтобы в рамках повестки заседания были учтены запросы обеих сторон на готовность возобновления интеграционной работы и программы действий по реализации союзного договора, подчеркнул посол.

По словам Мезенцева, посол Белоруссии в России Владимир Семашко говорил о готовности Минска возобновить работу, по итогам которой удалось согласовать 27 дорожных карт и парафировать программу действий союзного строительства. Мезенцев отметил, что экономическая интеграция не угрожает ни вопросам независимости, ни суверенитету обеих стран.

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5 марта Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией из-за нерешенного вопроса с поставками нефти. Их планировалось подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства, заключенного в 1999 году.

2 апреля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня единения народов России и Белоруссии написал белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что сторонам удастся найти оптимальные решения вопросов интеграции. Тот в своем поздравлении отметил, что ожидает от интеграции выработки взаимоприемлемых решений «в духе настоящего союзничества».

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