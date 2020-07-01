Ход голосования по Конституции оценили

Наблюдатели отмечают хорошую организацию и спокойный ход общенародного голосования по вопросу изменения Конституции. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«Если посмотреть то, что нам дают разные источники, даже "Голос" большого числа нарушений не зафиксировал. А они уж костьми ложились, чтобы найти эти нарушения. И это очень важный фактор, потому что понятно, что можно не доверять оценкам провластных структур. Но когда очевидно непровластный "Голос" говорит, что нарушений мало, это значит, что их реально мало», — отметил эксперт.

По его словам, уже сейчас можно говорить, что голосование состоялось, несмотря на то, что в Москве и западных регионах страны до закрытия избирательных участков еще много времени.

«Нарушений мало, явка хорошая, какие будут результаты, я, естественно, не берусь судить, но думаю, что «за» будет много людей. Во-первых, часть тех, кто против, просто не пришли, потому что оппозиция своих сторонников призывала не участвовать. А во-вторых, значительная часть обычных людей, скорее всего, проголосует "за". Я так предполагаю», — уверен Журавлев.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди вынесенных на голосование поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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