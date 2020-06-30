В России начался финальный этап голосования по Конституции

В России начался финальный этап всенародного голосования по Конституции. Избирательные участки по всей стране будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первые из них уже открылись Дальнем Востоке (в Петропавловске-Камчатском 8:00). Среда, 1 июля, была объявлена выходным днем.

По последним данным, явка избирателей за шесть дней голосования достигла почти 50 процентов. В общей сложности проголосовали около 50 миллионов россиян.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня по всей России. На неделю процедуру решили растянуть, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. Голосование проходило в том числе в электронном виде. Этот вариант был доступен в Москве и Нижнем Новгороде.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно только за все поправки или против всех изменений.

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