Кремль отреагировал на идею Кадырова избрать Путина президентом пожизненно

Конституцией России должность пожизненного президента не предусмотрена. Так официальный представитель Кремля отреагировал на идею главы Чечни Рамзана Кадырова избрать действующего главу государства Владимира Путина президентом пожизненно, передает «Говорит Москва».

Кадыров отметил, что сегодня нет политического лидера, способного заменить Путина.

В марте, комментируя возможность участия Путина в новых выборах президента, Кадыров заявил, что Путин получил Россию, истерзанную войнами, атаками международного терроризма, но в итоге возродил страну и сплотил народ.

Глава республики неоднократно высказывался в поддержку президента Владимира Путина. В мае 2018 года он призывал изменить конституцию ради Путина, продлив полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. Он отмечал, что Путину нет достойной замены.

В ноябре 2016 года Кадыров заявил, что в лице Путина выбрал себе командира и будет верен ему «по работе и по жизни».

В России с 25 июня проходит голосование по поправкам в Конституцию. Среди предложенных изменений — право Путина переизбираться. Ранее действующий президент прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году словами «видно будет».

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