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Данным экзитполов на голосовании по Конституции нашли объяснение

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Фото: АГН «Москва»

Итоги экзитполов общенародного голосования по вопросу изменения Конституции Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в целом сходны между собой, их результаты коррелируют друг с другом, показывая достаточно высокий уровень поддержки конституционных поправок. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал эти данные политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

«Я думаю, что опросы ВЦИОМа и фонда "Общественное мнение" выражают реальную картину общественных настроений», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что опросы ВЦИОМа и фонда «Общественное мнение» проводят ученые-социологи. В тоже время, он опроверг появившиеся сообщения о якобы массовом голосовании россиян против поправок в Основной закон.

По словам эксперта, «эта картина может быть интересна разве что совсем уже фанатичному стороннику внесистемной оппозиции, который верит, что все люди вокруг него разделяют его мировоззрение, разделяют его взгляды, и больше никого кругом не существует».

«Это, скорее, политическая фантастика, которая имеет такое же отношение к социологии, как колдуны вуду и знахари к медицине. То есть, это некая политизированная манипуляция цифрами под заранее заданный результат. И если посмотреть на ту картину, которую они рисуют, то она представляется абсолютно фантастичной», — указал Рудаков, отметив, что «в этих опросах при огромной явке огромное количество людей, практически, более 60 процентов в едином порыве идет голосовать против поправок».

«То есть, это картина такого политического инфантилизма в сочетании со сказочным пропагандистским нарративом, цель которого заключается не в том, чтобы поставить под сомнение результаты референдума, а в том, чтобы убедить себя и своих сторонников в наличии какой-то альтернативной картины реальности, чтобы сохранить мобилизацию внутри собственного политического лагеря», — заключил политолог.

Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, по данным экзитпола ФОМ, данные которого актуальны на вечер 29 июня, 26,6 процента опрошенных отказались говорить о своем выборе. Среди остальных 78,2 процента сказали, что поддержали поправки. 21,2 процента заявили, что проголосовали против, и 0,6 процента сообщили, что испортили бюллетень. 29 июня данные экзитполов также опубликовал ВЦИОМ: 29,4 процента респондентов не стали отвечать на вопрос. За изменение Основного закона проголосовали 76 процентов оставшихся респондентов ВЦИОМ, 23,6 процента высказались против.

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