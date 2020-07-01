Российские полицейские развлеклись в кафе во время изоляции и попались

Полицейские из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в развлекательном мероприятии в одном из городских кафе во время режима изоляции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает ТАСС.

Как стало известно, о мероприятии, которое проходило вопреки режиму самоизоляции, полиции сообщили в ночь на 30 мая. Позже выяснилось, что в это время в заведении находились пять сотрудников полиции.

В результате проверки владельца кафе привлекли к административной ответственности, а нарушивших дисциплину полицейских уволили. Их начальникам сделали выговор и предупреждение.

Ранее в Ростовской области оперативники ФСБ задержали подполковника МВД, который попался на сутенерстве. Полицейский обеспечивал защиту сотрудницам одного из городских салонов эротического релакса. Подработка приносила ему ежемесячную прибавку к жалованию в размере 100 тысяч рублей.

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