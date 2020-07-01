Дело об изнасиловании и убийстве пожилой россиянки передали в суд через 13 лет

Прокуратура Воронежской области передала в суд дело об изнасиловании и убийстве пожилой россиянки через 13 лет после произошедшего. Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства.

По данным прокуратуры, в ночь на 1 июля 2007 года житель Воронежа в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом 70-летней местной жительницы, изнасиловал ее с особой жестокостью и убил. Установлено, что женщина умерла на месте происшествия от полученных травм, на ее теле нашли «значительное количество» телесных повреждений и следов от ножевых ударов.

Преступление оставалось нераскрытым вплоть до 2019 года, однако следователи использовали новые возможности генетического и биологического исследования вещественных доказательств и смогли установить причастность мужчины к совершению преступлений. Ему предъявили обвинения по пунктам «в», «д», «к» части 2 статьи 105 УК («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием»), пункту «в» части 2 статьи 131 УК («Изнасилование с особой жестокостью») и по части 1 статьи 139 УК («Незаконное проникновение в жилище»). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Воронежский областной суд. Мужчина не признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных. В прокуратуре отметили, что обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сантехника из Московской области заподозрили в серии изнасилований и убийств, в том числе ребенка. В Следственном комитете сообщили, что в 2013, 2015 и 2020 годах мужчина изнасиловал и убил трех женщин, а в январе 2020 года совершил изнасилование 10-летней девочки. Он признал вину, следователи проверяют его причастность к другим преступлениям.

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