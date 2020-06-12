Подмосковного сантехника заподозрили в серийных убийствах и изнасилованиях

Сантехника из Московской области подозревают в серии убийств и изнасилований, в том числе ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на Следственный комитет (СКР).

Подозреваемого задержали. По данным СКР, преступления совершались на территории Ступинского и Каширского городских округов в течение семи лет.

«В 2013, 2015 и 2020 годах подозреваемый изнасиловал и убил трех женщин. Как правило, он проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления. Кроме этого, в январе 2020 года он проник на второй этаж домовладения и совершил изнасилование 10-летней девочки», — сообщили в ведомстве.

Сантехник признал свою вину, проверяется его причастность к ряду других преступлений.

10 июня сообщалось, что «Тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков, который признан виновным в 64 преступлениях, в том числе 37 сексуальных, сознался в еще двух изнасилованиях и убийствах девочек.

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