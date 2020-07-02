В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев ввел режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Указ введен в связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов, длительным установившимся IV-V классом пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства Якутии уточняет, что в регионе проводится тушение 30 лестных пожаров общей площадью более 1,5 тысячи гектаров. За сутки удалось ликвидировать четыре лесных пожара площадью около 150 гектаров.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) — компетентном органе Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли — заинтересовались аномальной жарой в самом северном городе Якутии — в российском Верхоянске. В Гидрометцентре России рассказали, что в прошлом месяце там были зарегистрированы абсолютные рекорды. Например, 19 июня столбик термометра показал плюс 34 градуса (ранее максимальное значение фиксировали в 2000-м, было плюс 31,6 градуса), 20 июня — плюс 38 градусов (прошлое рекордное значение от 1993-го, было плюс 31,4 градуса) и 21 июня — плюс 35,2 (в 1973-м было всего плюс 32,9 градуса). Эксперты из Стокгольмского университета отмечали, что жаркая погода, установившаяся в июле в Сибири, увеличивает риск возникновения лесных пожаров.

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