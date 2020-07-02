В главном храме Вооруженных сил обвенчают пару ветеранов

В главном храме Вооруженных сил России обвенчают пару ветеранов Великой Отечественной войны. Они станут первыми, чей брак благословят в соборе. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны со ссылкой на викария патриарха и главу Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отца Стефана.

Открытие музейно-храмового комплекса «Дорога памяти» и входящего в него главного храма Вооруженных сил прошло 22 июня. За неделю с момента открытия комплекса в нем побывало 30 тысяч человек. По словам начальника Главного военно-политического управления генерал-полковника Андрея Картаполова, музей планируют сделать одним из самых технологичных в мире.

Среди посетивших храм туристов есть и знаменитости. В частности, там побывал сербский режиссер Эмир Кустурица. «Главный храм Вооруженных сил России — это сила, талант и вера», — сказал он.

Храм Воскресения Христова построен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на добровольные пожертвования граждан и организаций. На возведение комплекса было собрано более трех миллиардов рублей. Его настоятелем стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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