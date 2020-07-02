Американка пригрозила «зарезать» противников Black Lives Matter и поплатилась

Выпускница Гарварда Клэйра Джановер поплатилась работой за видео на платформе TikTok, в котором пригрозила «зарезать» противников движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Об этом сообщает The New York Times.

Джановер, окончившая университет в мае этого года, была уволена из престижной консалтинговой фирмы Deloitte. Причиной этого стал скандал вокруг ее публикации, из-за которой она стала получать угрозы от незнакомых людей.

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«Следующего человека, которому хватит наглости сказать "все жизни важны", я зарежу. И пока вы будете истекать кровью, я покажу вам свой порез от бумаги и скажу "мой порез тоже важен"», — говорит на кадрах ролика выпускница направлений «государственное управление» и «психология».

После увольнения она обвинила компанию в том, что та не борется с систематическим расизмом и неравенством, и объявила, что находится «на правильной стороне истории».

Ранее возмущение общественности в очередной раз вызвал президент США Дональд Трамп. Он высказался против создания в Нью-Йорке огромной надписи «Black Lives Matter», назвав эти слова «символом ненависти». В Белом доме поспешили пояснить, что глава государства поддерживает сам лозунг, но выступает против агрессивной политики одноименного движения.

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