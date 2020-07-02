Лидера банды полицейских-«решальщиков» ищут в Таиланде

Бывший сотрудник органов внутренних дел Сенга Кичиков (Александр), входящий в банду «решальщиков», объявлен в международный розыск по подозрению в похищении человека и вымогательстве. По оперативным данным, он может скрываться в Таиланде. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Кичикова подозревают в похищении Алексея Захарова — бывшего сотрудника УВД САО Москвы, который также входил в банду «решальщиков» — за деньги участники помогали клиентам в решении проблем с различными государственными ведомствами, а также составляли фиктивные документы об угоне дорогих иномарок и требовали у страховых организаций денег.

Главным в банде был Кичиков, а Захаров считался его равноценным партнером. В обязанности последнего входило договариваться о возбуждении необходимых дел об угоне. Однако в какой-то момент между приятелями возник конфликт — в одном из отделов отказались возбуждать фиктивное уголовное дело, и Кичиков решил, что Захаров их обманывает, присваивая себе большую часть денег. Вместе с другими членами банды он похитил мужчину и, угрожая убийством, стал требовать заложить квартиру и отдать им 5,2 миллиона рублей.

Родственники Захарова обратились в полицию. Подозреваемых задержали, однако Кичиков сумел скрыться. Решается вопрос о его заочном аресте.

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